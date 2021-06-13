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Байден заявил о готовности работать с новым премьером Израиля Беннетом

По словам президента, "у Израиля нет лучшего друга, чем США"
Президент США Джо Байден AP Photo/Patrick Semansky
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Президент США Джо Байден
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подчеркнул, что готов работать с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом над укреплением всех сфер двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома заявлении Байдена.

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Байден поздравил Беннета с утверждением на должность. "Я жду с нетерпением работы с премьер-министром над укреплением всех сфер прочных и тесных отношений между нашими странами", - отметил политик.

"У Израиля нет лучшего друга, чем США. <...> США непоколебимо поддерживают безопасность Израиля, - сказал Байден. - Администрация полностью привержена работе с новым израильским правительством по упрочению безопасности, стабильности и мира для израильтян, палестинцев и населения всего региона".

Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет в воскресенье принес присягу в качестве 13-го премьер-министра Израиля.

Теги
СШАИзраильБайден, Джозеф (Джо)Беннет, Нафтали
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