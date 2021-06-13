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Литва призвала НАТО к усилению средств сдерживания на восточном фланге блока

Это необходимо в связи с обострением обстановки в регионе, заявил президент Литвы Гитанас Науседа

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Средства сдерживания НАТО на восточном фланге альянса необходимо усиливать в связи с обострением обстановки в регионе. Об этом в воскресенье в ходе двусторонней встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба. Лидеры обеих стран прибыли в столицу Бельгии на саммит НАТО.

"Необходимы очередные шаги по реагированию на быстро изменяющуюся ситуацию на восточном фланге НАТО, где Литва выступает за укрепление сил сдерживания и оборонных средств", - приводятся в сообщении слова литовского лидера.

Науседа подчеркнул важность координации действий союзников по НАТО. "Россия присутствует не только в регионе Балтийского моря, но и в регионе Черного моря, поэтому союзники должны координировать свои действия", - заявил он. В этой связи Науседа напомнил о событиях 2019 года, которые были примером такой координации. "В 2019 году благодаря договоренности, достигнутой НАТО с Турцией, появились обновленные планы обороны для стран Балтии и Польши. Это было важным шагом по укреплению безопасности не только в нашем регионе, но и для альянса в целом", - утверждал литовский президент.

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