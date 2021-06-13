Помощник Байдена опроверг данные о блокировании сигнала сотовой связи на саммите G7

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг сведения американской печати о блокировании сигнала мобильной связи на саммите Группы семи, который состоялся в курортном городке Карбис-Бэй в графстве Корнуолл.

"Не знаю о том, чтобы блокировали сигнал сотовой связи", - заявил советник американского лидера, отвечая на вопросы на эту тему в ходе брифинга для журналистов, прошедшего на борту самолета Байдена на пути в Брюссель. В столице Бельгии президент США примет в ближайшие пару дней участие во встрече НАТО на высшем уровне, а затем в саммите США - ЕС.

"Как и во многих живописных прибрежных городках Америки, в Корнуолле неустойчивый сигнал сотовой связи. Я в значительной степени это испытал сам", - подчеркнул Салливан.

"Не считаю, что это верно", - добавил представитель Белого дома, комментируя утверждения о блокировании сигнала сотовой связи на саммите "семерки" из опасений по поводу перехвата спецслужбами Китая таких коммуникаций.