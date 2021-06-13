Байден прибыл в Брюссель, где примет участие в саммитах НАТО и ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден прибыл в воскресенье вечером в Брюссель для участия в саммите НАТО 14 июня и в саммите ЕС - США 15 июня. В военном аэропорту Мелсбрук на северной окраине Брюсселя его встретил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, сообщила пресс-служба премьера.

"Президент США Джо Байден прибыл в Бельгию", - говорится в сообщении.

Американский президент будет жить в посольстве США, занимающем большой комплекс зданий в центре Брюсселя. Зона аэропорта и дорога из аэропорта до посольства, по которой будет ехать кортеж американского президента, блокированы полицией.

15 июня после встреч с лидерами ЕС и НАТО Байден отправится в Женеву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 16 июня.