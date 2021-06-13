СМИ: Беннет на первом заседании нового кабмина Израиля призвал министров к сдержанности

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /ТАСС/. Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье в здании Кнессета (парламента) проводит первое заседание 36-го кабинета министров еврейского государства, приведенного к присяге в парламенте ранее в тот же день. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, отмечая, что премьер призвал министров проявлять сдержанность.

"Для того, чтобы закрепить успех, нам всем необходимо проявлять сдержанность", - сказал новый премьер, чьи высказывания цитирует радиостанция.