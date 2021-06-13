Макей отреагировал на озабоченность НАТО укреплением сотрудничества Минска и Москвы

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что руководство НАТО обеспокоено укреплением сотрудничества Минска и Москвы, в то время как страны альянса развивают взаимодействие друг с другом.

"Эти недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга нас абсолютно настораживают. Помните, буквально несколько дней назад он заявил, что "нас очень беспокоит укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией, мы видим в этом угрозу для нашего восточного фланга", - сказал министр в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье. Он добавил, что "их [страны НАТО] также беспокоит укрепление взаимодействия между Москвой и Пекином - они тоже видят в этом угрозу".

"Но мы же не видим угрозу в том, что кто-то из стран Евросоюза или стран - членов НАТО укрепляют взаимоотношения между собой, сотрудничество, или со странами третьего мира развивают взаимодействие, - сказал Макей. - То есть мы не должны обращать на это внимание, а они на малейший чих будут реагировать и указывать, как нам жить".

По словам министра, есть опасная тенденция к тому, что дальнейшее продолжение геополитического передела может привести "к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом к какой-нибудь горячей войне".

6 июня генсек НАТО заявил, что страны альянса серьезно обеспокоены все более тесным сотрудничеством России и Белоруссии.