В Белом доме сообщили, что страны НАТО на саммите подтвердят политику открытых дверей

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Лидеры стран НАТО подтвердят на саммите в Брюсселе политику открытых дверей альянса. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Белого дома.

"Лидеры подтвердят политику открытых дверей НАТО, которая обеспечивает путь к членству для любой европейской страны, которая разделяет наши ценности и соответствует необходимым ответственности и обязательствам", - отмечается в тексте. При этом в данной части сообщения Украина и Грузия не упоминаются.

32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием президента США, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2,5 часа. Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и включают три-четыре рабочих заседания по различным темам. На второй день лидеры альянса традиционно проводят одну из сессий с главами государств - партнеров альянса, однако в этом году такой сессии не будет.