Саммит НАТО впервые в истории обсудит разворот альянса против Китая и России одновременно

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 30 стран НАТО соберутся в понедельник Брюсселе на 32-й саммит альянса. На встрече должно быть официально принято решение о начале разработки нового базового документа альянса - Стратегической концепции, в которой впервые в истории НАТО намерена объявить о своих амбициях заниматься сдерживанием не только России, но и Китая.

В аналитическом докладе "НАТО - 2030", который будет одобрен на саммите и должен лечь в основу новой Стратегической концепции, Пекин получил статус "системного противника" западного общества. Для выполнения задачи по противодействию одной из ведущих мировых военных держав - России - и одной из крупнейших экономик - Китаю - лидеры альянса объявят о необходимости дальнейшего наращивания военных расходов, несмотря на пандемию, и о стремлении сохранить или восстановить свое военно-техническое превосходство, а также о необходимости укрепить идеологическое единство между странами НАТО и их партнерами.

Украину и Грузию лидеры НАТО упомянут лишь как "ценных партнеров", вопрос их вступления не будет обсуждаться ни в каком ключе.

Этот саммит НАТО одновременно станет первым с начала пандемии, первым с момента избрания Джо Байдена президентом США, а также самым коротким за последние почти 20 лет - его единственная рабочая сессия будет продолжаться 2,5 часа. Саммит НАТО пройдет на следующий день после завершившейся в воскресенье в Великобритании встречи лидеров Группы семи и в значительной степени продолжит тему восстановления единства Запада после поражения на выборах в США Дональда Трампа, но уже в военно-стратегическом ключе. После саммита НАТО в Брюсселе 15 июня состоится саммит ЕС - США, а затем американский президент отправится в Женеву, где 16 июня пройдут его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Против дракона и медведя

"Масштабы китайской мощи и глобальных возможностей представляют серьезный вызов для открытых и демократических обществ, в особенности в связи с движением этой страны ко все большему авторитаризму и территориальным амбициям", - утверждается в докладе "НАТО - 2030".

"НАТО должна посвятить гораздо больше времени, политических ресурсов и действий для ответа на вызовы безопасности со стороны Китая на основании оценок его национальных возможностей, экономических методов и идеологических целей его лидеров. НАТО должна выработать политическую стратегию действий в мире, где Китай будет играть все большую роль к 2030 году", - отмечается там.

Если этот подход перейдет в новую Стратегическую концепцию, это станет первым в 72-летней истории НАТО случаем, когда Североатлантический альянс открыто объявит о намерении заняться проецированием силы столь далеко за пределы своей географической зоны ответственности, которая четко определена в самом его названии.

Что касается противодействия России, то раздел о ней в докладе "НАТО - 2030" лишь закрепляет принципы, которыми НАТО и так уже давно руководствуется. Двойной подход, основанный на диалоге с позиции силы и эффективном сдерживании, развитие обычных и ядерных военных возможностей стран НАТО для более эффективного противостояния России, необходимость сохранять открытыми каналы связи, включая Совет Россия - НАТО, для обсуждения сосуществования и предотвращения инцидентов, поддержание "твердого единства" для ответа на "разрушительные действия" со стороны России и так далее, включая намерение разъяснять российскому обществу, что НАТО "противодействует не гражданам, а правительству РФ".

Однако есть в разделе по России и принципиально новый пункт: НАТО намерена создать в своей структуре действующий на постоянной основе отдел, который должен "мониторить и оценивать сотрудничество России и Китая в военной, технологической и политической сферах, включая [предполагаемую] координацию действий [Москвы и Пекина] в сфере дезинформации и гибридных действиях, которые могут повлиять на евроатлантическую безопасность". Данную структуру предполагается подчинить напрямую высшему органу НАТО - Североатлантическому совету.

Деньги и технологии

Для выполнения столь амбициозных задач альянсу необходимы деньги и новые технологии. В связи с этим главы государств НАТО должны подтвердить принятое еще в 2014 году под давлением США обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году. По оценкам альянса, в 2021 году эту задачу выполнят 10 государств НАТО (включая США) из 30. То есть вероятность, что к 2024 году эта цель будет достигнута, не очень высока. Впрочем, сейчас в условиях пандемии для США, на чью долю приходится почти 70% всех военных расходов НАТО, важно чтобы остальные партнеры просто сохранили динамику роста оборонных ассигнований.

В 2021 году суммарные военные расходы альянса должны вырасти на 4,1%, до $1,05 трлн.

Значительная часть этих средств (не менее 20%) должна ежегодно тратиться на закупку новой военной техники и вооружений, необходимых для противодействия России и Китаю, главным поставщиком которых в НАТО выступает ВПК США.

Для развития своих военных технологий лидеры стран НАТО намерены объявить о создании технологического центра альянса, который обеспечит поддержку оборонных исследований и стартапов, а также обмен информацией между странами альянса.

Единство и контроль

Еще одной темой саммита станет контроль над вооружениями. США и НАТО после разрушения таких элементов системы контроля над вооружениями, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, намерены выступить за разработку новых соглашений, которые бы поставили под контроль создающиеся сейчас "новые, продвинутые и разрушительные системы и технологии". Страны альянса также предлагают подключить Китай к участию в новых договорах по контролю над вооружениями, которые раньше заключались лишь между США и СССР или Россией.

Другими темами саммита станут борьба с кибератаками и дезинформацией, "укрепление устойчивости западных обществ", укрепление и поддержание миропорядка, основанного на правилах, повышение единства стран НАТО в реагировании на современные вызовы безопасности.

Лидеры стран альянса подтвердят, что НАТО намерена рассматривать космос как одно из стратегических пространств своей деятельности и что нападения на спутники, принадлежащие странам НАТО, будут рассматриваться как нападения на сами эти государства, что является основанием для коллективного военного ответа альянса.

Кроме того, на саммите будет принята новая политика НАТО по борьбе с сексуальным насилием в военных конфликтах.

Заготовленный результат

Столь обширную повестку лидеры 30 государств физически не смогут обсудить за 2,5 часа, или 150 минут, когда на выступление каждого из них придется не более пяти минут. В реальности им предстоит просто принять уже согласованное обширное итоговое заявление саммита, подготовленное дипломатами государств альянса накануне.

Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и состоят из трех-четырех рабочих сессий по несколько часов каждая.

Сопоставимым по лаконичности с предстоящим саммитом НАТО был саммит Россия - НАТО, который состоялся 28 мая 2002 года на авиабазе ВВС Италии Пратика-ди-Маре в 20 км к югу от Рима, в котором приняли участие лидеры тогда еще 19 государств НАТО и президент России Владимир Путин. Однако в 2002 году на повестке саммита стоял только один вопрос - подписание соглашения о создании Совета Россия - НАТО, который должен был стать инструментом сотрудничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом, главным вектором этого партнерства должна была стать борьба с международным терроризмом. Этим планам не суждено было воплотиться в жизнь - впервые работу совета заблокировали США после вторжения Грузии в Южную Осетию в августе 2008 года, в 2014 году НАТО заморозила весь объем сотрудничества с Россией после госпереворота в Киеве и воссоединения Крыма с Россией.

НАТО готовилась к проведению нынешнего саммита с момента завершения выборов в США, изначально предполагалось, что он пройдет в марте. Однако альянс долго не мог назначить дату саммита с участием президента Байдена, по официальной версии, в связи с ограничениями, связанными с пандемией.

Из-за этих ограничений на саммит аккредитовано минимальное количество журналистов - только из стран альянса и ближайших государств-партнеров.