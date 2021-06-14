Лидеры стран НАТО обсудят на саммите обеспечение технологического преимущества

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в рамках обеспечения коллективной обороны рассмотрят меры по сохранению технологического преимущества альянса. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Белого дома.

"Лидеры подтвердят, что способность НАТО обеспечить совместную оборону опирается на сохранение нашего технологического преимущества. Союзники запустят [программу] ускорителя оборонных инноваций для обеспечения технологического сотрудничества и быстрого внедрения новых технологий, которые повысят защиту и безопасность НАТО ", - отмечается в тексте.

Кроме того, планируется одобрить инициативу об усилении устойчивости стран альянса, которая касается безопасности цепочек поставок, критически важной инфраструктуры, энергетических сетей, а также готовности к пандемиям и стихийным бедствиям. "Лидеры запустят амбициозный ряд инициатив, чтобы гарантировать, что НАТО продолжит обеспечивать безопасность для наших граждан до и после 2030 года", - говорится в сообщении.

32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием президента США, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2,5 часа. Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и включают 3-4 рабочих заседания по различным темам. На второй день лидеры альянса традиционно проводят одну из сессий с главами государств - партнеров альянса, однако в этом году такой сессии не будет.