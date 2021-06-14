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AFP: в Мали при взрыве пострадали восемь миротворцев ООН

По данным агентства, транспортное средство миротворцев наехало на мину в районе города Дуэнца

ТАСС, 14 июня. По меньшей мере восемь миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) пострадали в воскресенье в результате взрыва, прогремевшего в центральной части страны. Об этом со ссылкой на источники в ООН и малийской армии сообщило Agence France-Presse (AFP) .

По его данным, транспортное средство миротворцев наехало на мину в районе города Дуэнца (регион Мопти в центральной части Мали), в результате чего прогремел взрыв. Пятеро из восьми пострадавших получили серьезные ранения.

Регион Мопти, южная часть которого граничит с Буркина-Фасо, а западная - с Мавританией, является зоной активности отрядов группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM). Она была создана весной 2017 года и имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).

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