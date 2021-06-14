Глава Кипра хочет знать, как ООН будет определять основу диалога между общинами на острове

НИКОСИЯ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис намерен прояснить у спецпосланника генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Джейн Холл Лют, какие действия собираются предпринять Объединенные Нации для привлечения сторон к межобщинным переговорам по решению проблемы разделенного острова на той основе, которая определена в международных документах. Об этом лидер греков-киприотов заявил в воскресенье, комментируя поступившую информацию о том, что Лют должна прибыть с очередным визитом на остров до конца июня.

"Я ожидаю услышать, что ООН готова сделать для того, чтобы мы вернулись ко всему тому, что определено резолюциями ООН, и что определяет рамки и общую основу, которая будет базироваться на международном праве и мандате генерального секретаря [ООН]", - сказал Анастасиадис.

Отвечая на вопрос, возможно ли проведение нового саммита по кипрскому урегулированию в формате "пять плюс один", учитывая нарушение турко-кипрской стороной действующих резолюций ООН в отношении бывшего курорта Вароша, президент Республики Кипр сказал, что "это станет ясно из [дальнейших] позиций и действий Турции и турко-кипрской стороны".

Он также изложил позицию греков-киприотов в отношении урегулирования на острове. "Мы полны решимости на основе того, что уже было согласовано, на основе резолюций ООН и, как всегда, в рамках мандата генерального секретаря, приступить к плодотворному диалогу, чтобы мы могли мирно жить вместе, при соблюдении политического равенства и уважении к правам человека", - подчеркнул Анастасиадис.

Проблема Вароши

В минувшую среду турко-кипрский мэр города Фамагуста (в греческой части острова также функционирует мэрия этого города, но только в изгнании - прим. ТАСС) Исмаил Артер сообщил о том, что нынешним летом для туристов будут открыты два пляжа в бывшем курортном районе Фамагусты - Вароше, который, согласно резолюции СБ ООН 550 от 1984 года, должен оставаться нетронутым до возвращения в него потомков греко-кипрских собственников, изгнанных оттуда в 1974 году.

Возвращение расположенной в нейтральной зоне Кипра, но при этом контролируемой войсками Турции Вароши под контроль миротворцев ООН с целью имплементации вышеуказанного документа требует и резолюция СБ ООН 789 от 1992 года. Несмотря на существование этих двух резолюций, 8 октября 2020 года турко-кипрские власти открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши.

Апрельский саммит в Женеве

27-29 апреля нынешнего года в Женеве состоялась неформальная конференция по решению проблемы Кипра в традиционном формате "пять плюс один", то есть с участием лидеров греческой и турецкой общин острова, глав МИД держав - гарантов кипрской безопасности (Греции, Турции и Великобритании), а также генерального секретаря ООН. На этом саммите позиции сторон принципиально разошлись: турко-кипрская делегация в качестве предварительного условия для возобновления переговорного процесса выдвинула требование о необходимости признания существования на острове двух государств, что противоречит положениям резолюций СБ ООН о том, что на Кипре должна быть создана двузональная и двухобщинная федерация, а греко-кипрская сторона настаивала на неукоснительном следовании этому основополагающему международному документу.

Объявляя о завершении саммита, генсек ООН Антониу Гутерриш сказал о том, что в Женеве стороны не нашли достаточных точек соприкосновения для возобновления межобщинного диалога по решению кипрской проблемы, но при этом достигли договоренности провести новый саммит, который может пройти уже через два или три месяца. Однако в конце мая турко-кипрская газета "Кыбрыз постасы" сообщила со ссылкой на собственные источники, что очередная конференция по Кипру под эгидой ООН может быть созвана не ранее, чем осенью.