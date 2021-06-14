Боррель обсудил с новым главой МИД Израиля вопросы сотрудничества и безопасности

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель созвонился в воскресенье с новым главой МИД Израиля Яиром Лапидом, который одновременно является альтернативным премьер-министром страны и через два года должен занять должность главы израильского кабмина. Боррель поздравил собеседника со вступлением в должность министра иностранных дел и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

"Поговорил с Лапидом и тепло поздравил его с назначением альтернативным премьер-министром и министром иностранных дел Израиля. Обсудили важность укрепления двустороннего сотрудничества и продвижения безопасности и мира в регионе", - написал Боррель на своей странице в Twitter. Он также отметил, что будет рад приветствовать Лапида в Брюсселе в ближайшее время.

Ранее Кнессет (парламент Израиля) 60 голосами депутатов против 59 утвердил новое правительство страны во главе с Нафтали Беннетом на первые два года, который сразу после этого принес присягу в качестве 13-го премьер-министра. Затем Яир Лапид произнес клятву в качестве сменного премьера в ротации, после чего состоялось приведение к присяге 28 министров и шести заместителей министров. В соответствии с коалиционными соглашениями Лапид должен сменить Беннета на посту премьера в августе 2023 года.