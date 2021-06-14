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Палестино-израильский конфликт

Палестинцы не считают новое правительство Израиля лучше предыдущего

При этом премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе указал, что с уходом Биньямина Нетаньяху "будет перевернута одна из худших страниц в истории палестино-израильского конфликта"

ТАСС, 14 июня. Палестинские власти не рассматривают новое правительство Израиля во главе с Нафтали Беннетом лучше прошлого кабинета Биньямина Нетаньяху. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

"Мы [палестинские власти] не считаем новое правительство Израиля менее плохим, чем предыдущее", - отметил Штайе, чьи слова привел телеканал Al Arabiya. Он указал, что с уходом Нетаньяху "будет перевернута одна из худших страниц в истории палестино-израильского конфликта"

Лидер партии "Ямина" Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьер-министра Израиля. Он пришел на смену Нетаньяху, который бессменно занимал пост премьера 12 лет, а теперь перешел в оппозицию.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильШтайе, МухаммедБеннет, Нафтали
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