Джонсон заявил Зеленскому об ответственности НАТО за поддержку обороны Украины

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об ответственности со стороны членов НАТО за поддержку обороны Украины. Об этом в понедельник сообщила канцелярия британского премьера.

"Премьер-министр подчеркнул, что члены НАТО несут ответственность за поддержку обороны Украины, и указал на важность в этой связи миссии Великобритании в рамках учебно-тренировочной операции ORBITAL", - указывается в коммюнике Даунинг-стрит.

Согласно распространенному документу, лидеры Соединенного Королевства и Украины также обсудили активность России на границах с Украиной.

По информации канцелярии, Джонсон заявил, что "страны G7 (Группы семи) твердо поддержали Украину в обсуждениях в эти выходные". Теперь же глава британского правительства намерен поднять этот вопрос на саммите НАТО. Однодневная встреча лидеров стран Североатлантического альянса проходит в понедельник в Брюсселе.

В 2015 году на Украине начала работать миссия британских военных инструкторов ORBITAL. Согласно решению властей Великобритании, в страну отправлены советники для оказания помощи в развитии боевых возможностей Вооруженных сил Украины. С марта 2015 года при участии британских инструкторов прошли подготовку более 22,5 тыс. украинских военнослужащих.