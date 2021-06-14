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Президент Литвы считает, что НАТО не пойдет на сближение с РФ до смены "поведения" Москвы

По словам Гитанаса Науседы, "вызовом является не только Россия, но и Белоруссия, незаконный режим которой становится все более безнадежным"

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа рассчитывает, что глава американской администрации Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным пошлет ясный сигнал, что близких контактов НАТО и РФ не будет, пока Москва не "изменит свое поведение".

"Надеюсь, что президент [США Джо] Байден пошлет России ясный сигнал, что НАТО сохраняет единство, готовность реагировать на то, что происходит в последнее время, и не пойдет на близкие контакты с Россией, пока она не изменит свое поведение", - заявил Науседа в понедельник по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе.

"Однако вызовом является не только Россия, но и Белоруссия, незаконный режим которой становится все более безнадежным", - утверждал также литовский лидер.

Теги
БелоруссияСШАЛитваРоссияБайден, Джозеф (Джо)Науседа, Гитанас
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