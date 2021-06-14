Президент ФРГ почтил память советских военнослужащих, погибших в нацистском плену

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер возложил венок на территории бывшего лагеря для военнопленных на севере страны по случаю приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA.

"Мой визит посвящен тем, о ком в Германии в значительной степени забыли", - сказал глава германского государства при посещении мемориального комплекса близ населенного пункта Зандбостель (федеральная земля Нижняя Саксония). Штайнмайер призвал "не использовать историю в качестве инструмента".

По его словам, в плену на территории нацистской Германии во время войны погибли около 3 млн советских военнослужащих. Он добавил, что через лагерь в Зандбостеле прошли 70 тыс. военнопленных из республик бывшего СССР.