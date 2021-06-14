Reuters: НАТО впервые согласовала план действий по защите климата

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. НАТО впервые в своей истории согласовала план действий по защите климата. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на финальный проект итогового заявления саммита НАТО.

По данным агентства, цель плана - смягчить последствия изменения климата на планете.

Сообщается, что Североатлантический альянс стремится повысить свою осведомленность, уровень адаптации, смягчение последствий и информационно-пропагандистские усилия в отношении изменения климата.

Для адаптации к изменениям климата НАТО намерена учитывать этот фактор во всем спектре ее работы, начиная от оборонного планирования и развития потенциала, заканчивая гражданской готовностью и учениями.