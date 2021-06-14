Накопление инертных газов на АЭС в КНР может быть вызвано состоянием стержней

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Увеличение объема инертных газов на Китайской АЭС "Тайшань" может быть обусловлено возникновением проблем с топливными стержнями. Об этом заявил в понедельник официальный представитель французской энергетической корпорации EDF, построившей эту станцию и входящей в эксплуатирующий ее консорциум.

Представитель EDF отметил, что замеренные объемы выброшенных в атмосферу инертных газов находятся ниже максимальных уровней, допустимых нормами в Китае. "Речи не идет о чрезвычайном событии с расплавлением зоны реактора", - подчеркнул он.

Со своей стороны Карин Эрвиу, заместитель генерального директора французского Института радиологической защиты и ядерной безопасности (IRSN) заявила агентству Agence France-Presse, что сложившаяся на китайской АЭС" ситуация по-видимому вызвана нарушением герметичности энергетических стержней, оболочка которых пропускает теперь инертные газы, которые проникли в охлаждающую жидкость первичного контура реактора".

Как утверждала ранее американская телекомпания CNN, правительство США в течение недели оценивало возможность утечки на китайской АЭС после того, как французская компания информировала его о "неизбежном радиологическом риске".