НАТО подтвердила, что ее система ПРО не направлена против России

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Система противоракетной обороны (ПРО) НАТО не направлена против России. Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита НАТО.

"Система ПРО НАТО не направлена против России и не будет подрывать российскую систему стратегического сдерживания", - говорится в документе.

В документе подчеркивается, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы и открыта для диалога с целью избежать непредсказуемой эскалации.

"Мы остаемся открыты для регулярного, сфокусированного и конструктивного диалога с Россией, готовые вести переговоры на основе взаимности в Совете Россия-НАТО с целью избежать недопонимания, просчетов и непреднамеренной эскалации, а также повысить прозрачность и предсказуемость", - отмечается в заявлении.

При этом НАТО подчеркивает, что возврату к тому сотрудничеству, которое было раньше, не будет, пока "Россия не продемонстрирует, что соблюдает международное законодательства и свои международные обязательства". "Мы продолжим реагировать на ухудшающуюся обстановку в области безопасности, укрепляя нашу позицию сдерживания и обороны, в том числе за счет передового присутствия в восточной части альянса", - говорится в заявлении.

Как отметил, выступая по итогам саммита, президент Польши Анджей Дуда, союзники в Брюсселе "много говорили о потенциальных угрозах". "Могу сказать прямо, что фигурировало в абсолютном большинстве высказываний, в том числе в речи президента Джо Байдена, что к сожалению, по-прежнему есть и актуальна угроза со стороны России в виде ее разного рода агрессивных действий", - сказал он. "Это сегодня один из крупнейших вызовов, которые в принципе существуют в геополитическом пространстве, особенно касающемся нашей части Европы", - утверждает Дуда.

Как указано в документе, страны НАТО готовы к новым заседаниям СРН, чтобы продолжить вести диалог с Москвой "по важнейшим проблемам" с которыми сталкивается альянс. При этом, самой главной темой указан конфликт на Украине.

Участники саммита заявили, что Москва продолжает прибегать к использованию "агрессивной и безответственной" ядерной риторики.

"Россия продолжает использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику", - полагают в Североатлантическом альянсе, утверждая, что Москва уделила особое внимание учениям с применением технологий двойного назначения.

"Россия продолжает диверсифицировать свой ядерный арсенал, в том числе путем развертывания ракетных систем малой и средней дальности <...>. Россия реорганизовала примерно 80% стратегических ядерных сил и расширяет свой ядерный потенциал, разрабатывая новые дестабилизирующие вооружения и разнообразные системы двойного назначения. <...> Ядерная стратегия России и всеобъемлющая модернизация, диверсификация и расширение ядерного вооружения, включая качественное и количественное увеличение российских нестратегических ядерных вооружений, все больше поддерживают более агрессивную позицию стратегического устрашения. Мы будем и впредь тесно сотрудничать в борьбе со всеми угрозами и вызовами, исходящими от России", - утверждают в НАТО.

Запасы нестратегических ядерных вооружений

НАТО расценивает как вызов качественное и количественное наращивание Россией нестратегических ядерных вооружений.

"НАТО по-прежнему ясно видит вызовы, исходящие от России, включая качественное и количественное увеличение российского нестратегического ядерного вооружения", - отмечается в документе. В нем говорится, что якобы из-за нарушений со стороны РФ прекратил существование Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поэтому альянс будет и впредь ответственно реагировать на значительные риски, которые могут представлять для его безопасности российские ракеты 9М729.

"Предложение России о моратории на размещение ракет средней дальности в Европе несовместимо с односторонним и продолжающимся развертыванием РФ таких систем на континенте и не помешает России создавать такие ракеты за пределами ее европейской части. В связи с этим это предложение России не заслуживает доверия и неприемлемо", - считают в НАТО.

В организации подчеркнули, что "согласовали сбалансированный, скоординированный и защитный пакет мер для надежной и эффективной сдерживающей оборонительной позиции НАТО". При этом в альянсе заявили, что остаются открытыми для конструктивных дискуссий с Москвой по контролю над вооружениями и взаимной транспарентности с учетом интересов всех членов организации.

Черное море

НАТО призвала Россию отказаться от наращивания военной мощи в Черном море, не ограничивать судоходство в некоторых его частях.

"Мы призываем Россию отказаться от наращивания военной мощи и перестать ограничивать навигацию в частях Черного моря. Мы также призываем Россию перестать создавать препятствия для доступа в Азовское море и украинские порты", - отмечается в документе.

В заявлении НАТО говорится о стремлении альянса внести вклад в деэскалацию напряженности в регионе Черного моря и усилении поддержки Украины. Члены альянса повторили заявление о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Молдавии, а также адресованный РФ призыв "вывести войска, которые были размещены ей в этих трех странах без их согласия". Кроме того, альянс вновь осудил "незаконную оккупацию Крыма" Россией. При этом там отмечается, что НАТО готова способствовать снижению напряженности, выступая за полное выполнение Минских соглашений при поддержке работы в нормандском формате и Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. При этом за выполнение Минских соглашений "особая ответственность" возлагается на Россию, которая должна прекратить "финансовую и военную поддержку вооруженных формирований на востоке Украины".

НАТО также призывает Россию пересмотреть свое признание как независимых государств Абхазии и Южной Осетии, которые в заявлении называются "регионами Грузии" и "прекратить милитаризацию этих зон и попытки отсоединенная их от Грузии".

Россия также призывается способствовать процессу Приднестровского урегулирования. "Мы поддерживаем демократические процессы и реформы республики Молдовы", - указывается в документе.

Сотрудничество с Китаем

Страны - участницы НАТО обеспокоены "силовыми методами" проводимой Китаем политики на международной арене и его военным сотрудничеством с Россией.

"Амбициозное и напористое поведение Китая создает системные вызовы международному порядку. <...> Мы обеспокоены мерами его силовой политики, - отмечается в документе. - КНР также осуществляет сотрудничество с Россией в военной сфере, участвуя в учениях, которые РФ проводит в Евро-Атлантическом регионе".

Как подчеркивается в заявлении, позиция Пекина "контрастирует с основополагающими ценностями Вашингтонского договора". "Мы продолжаем выражать обеспокоенность по поводу недостаточной прозрачности [политики] Китая и создаваемой им дезинформации, - уточняется в документе. - Мы призываем КНР соблюдать международные обязательства и действовать ответственно".

Участники саммита уточнили, что Китаю как ведущей державе следует изменить политику в сфере киберпространства и позицию при взаимодействии с другими странами на море. Они также выразили озабоченность расширением ядерного арсенала КНР.

Список "недружественных стран"

НАТО призывает Россию исключить из списка "недружественных стран" Чехию и Соединенные Штаты.

"Мы призываем Россию аннулировать определение Чешской Республики и Соединенных Штатов как "недружественных стран" и воздержаться от любых других шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - отмечается в документе.

14 мая на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В документе указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного. В распространенном в тот же день заявлении МИД Чехии отмечалось, что РФ своим решением включить республику в список недружественных государств осуществила "дальнейший шаг к эскалации" отношений с Чехией, Евросоюзом и его партнерами.

Переговоры России и США

НАТО поддержит новые переговоры России и США по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и перспективам дальнейшего разоружения.

"Союзники [по НАТО] будут приветствовать новые стратегические переговоры между Соединенными Штатами и Россией о будущих мерах контроля над вооружениями, принимающие во внимание безопасность всех союзников", - отмечается в тексте документа.

В нем уточняется, что Североатлантический блок "приветствует и полностью поддерживает" продление Москвой и Вашингтоном на максимально возможные пять лет двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России этот договор известен в неофициальном порядке как СНВ-3, в США его называют Новым ДСНВ. "Союзники по НАТО считают, что Новый ДСНВ способствует международной стабильности. И союзники вновь выражают свою решительную поддержку как продолжения его имплементации, так и скорейшего и активного диалога относительно путей укрепления стратегической стабильности", - подчеркивается в итоговом коммюнике саммита.