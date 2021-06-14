Прокуратура МУС заявила о намерении расследовать убийства на Филиппинах

ГААГА, 14 июня. /ТАСС/. Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) обратилась к судьям с просьбой одобрить проведение полноценного расследования убийств на Филиппинах в рамках кампании по борьбе с распространением наркотиков. Об этом сообщила в понедельник прокурор суда Фату Бенсуда.

"Предварительное изучение ситуации на Филиппинах завершилось, и я запросила одобрение на проведение полноценного расследования", - отметила она. У прокуратуры, подчеркнула Бенсуда, "есть все основания полагать, что на территории Филиппин в период с 1 июля 2016 года по 16 марта 2019 года совершались убийства как преступление против человечности в контексте кампании правительства по борьбе с распространением наркотиков".

Ранее сообщалось, что в рамках этой кампании, по данным прокуратуры, тысячи человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем часть инцидентов, о которых имеется информация, могли являться убийствами без суда и следствия, совершенными в ходе полицейских операций.

На фоне предварительного изучения ситуации Филиппины в 2018 году приняли решение о выходе из МУС и подали соответствующее заявление в ООН, которое вступило в силу год спустя. Как заявляла Бенсуда, данный шаг не является препятствием на пути проведения расследования, поскольку суд сохраняет свою юрисдикцию на преступления, совершенных в то время, как страна являлась членом суда, и может осуществлять эту юрисдикцию даже после того, как решение о выходе из МУС вступило в силу.