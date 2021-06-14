Меркель: НАТО следует быть готовой как к сдерживанию России, так и к диалогу

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. НАТО должна сохранять "двоподход по отношению к России - готовность к диалогу и к сдерживанию. Об этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита альянса в Брюсселе.

"Важен двойственный подход. С одной стороны - сдерживание и самооборона, с другой - готовность к переговорам", - сказала она.

По мнению Меркель, РФ рассматривает НАТО не как партнера, а "к сожалению, как противника". По ее словам, таковым было "общее мнение тех, кто принимал участие в саммите".

"В области внешней политики мы видим отчасти хорошее и согласованное взаимодействие Китая и России. Взять хотя бы Совбез ООН и совместные военные операции. Разумеется, мы отслеживаем гибридные действия как со стороны России, так и Китая, видим в этом новые вызовы", - утверждала канцлер.