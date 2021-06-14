НАТО подтвердила свое несогласие с Договором о запрещении ядерного оружия

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс подтвердил свое несогласие с Договором о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита НАТО.

"Мы вновь заявляем о своем несогласии с Договором о запрещении ядерного оружия, который не соответствует политике ядерного сдерживания Североатлантического альянса, противоречит существующей архитектуре нераспространения и разоружения, рискует подорвать ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) и не учитывает нынешнюю обстановку в области безопасности", - указано в документе.

"ДЗЯО не меняет юридических обязательств наших стран в отношении ядерного оружия. Мы не принимаем никаких аргументов в пользу того, что ДЗЯО отражает или каким-либо образом способствует развитию международного права", - отмечают страны-члены альянса.

"Мы призываем наших партнеров и все другие страны реалистично проанализировать воздействие договора о запрещении на международный мир и безопасность, в том числе на ДНЯО, и присоединиться к нам в работе по укреплению коллективной безопасности посредством ощутимых и поддающихся проверке мер, которые могут снизить стратегические риски и обеспечить устойчивый прогресс в области ядерного разоружения", - подчеркивается в итоговом заявлении.

ДЗЯО был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств - членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию.

В соответствии с текстом документа его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его и не угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

25 октября 2020 года Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) объявила, что договор вступит в силу 22 января 2021 года, поскольку его уже ратифицировали 50 стран.

Относительно идеи участия Китая в переговорах России и США по контролю над вооружениями российские дипломаты высказывали мнение, что она не имеет шансов без подключения еще двух ядерных держав - Франции и Великобритании.

Договор о нераспространении ядерного оружия

НАТО привержена полной реализации Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), считая, что он остается краеугольным камнем глобальной архитектуры ядерного нераспространения и разоружения.

"Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) остается важным оплотом против распространения ядерного оружия, краеугольным камнем глобальной архитектуры ядерного нераспространения и разоружения, а также основой для международного сотрудничества в деле совместного пользования благами мирного использования ядерной энергии, науки и технологий. Союзники по-прежнему твердо привержены полному осуществлению ДНЯО во всех его аспектах как незаменимой платформы и укреплению ДНЯО на всех трех его взаимоукрепляющих компонентах", - говорится в документе.

В альянсе заявляют, что НАТО "полна решимости добиваться значимых результатов на предстоящей десятой обзорной конференции, которая предоставляет прекрасную возможность внести свой вклад в сохранение, универсализацию и полное осуществление ДНЯО". "Североатлантический союз подтверждает свою решимость стремиться к более безопасному миру для всех и предпринимать дальнейшие практические шаги и эффективные меры для создания условий для дальнейших переговоров по ядерному разоружению. Союзники по НАТО поддерживают конечную цель мира без ядерного оружия в полном соответствии со всеми положениями ДНЯО, включая Статью VI, еще более эффективным и поддающимся проверке способом, который способствует международной стабильности и основан на принципе ненанесения ущерба безопасности для всех", - отмечается в заявлении.

По словам союзников по альянсу, "ядерные договоренности НАТО всегда полностью соответствовали ДНЯО, который остается единственным надежным путем к ядерному разоружению". "Устойчивый успех ДНЯО нельзя воспринимать как должное, и для его достижения требуются постоянные усилия. В этом духе мы призываем все государства - участники ДНЯО работать вместе для успешного проведения десятой обзорной конференции", - говорится в документе.