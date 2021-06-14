США заявили, что не будут поддерживать афганские силы авиаударами после вывода своих войск

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют поддерживать афганские силы авиаударами после того, как вывод американских войск из центральноазиатской республики будет завершен. Об этом заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Кеннет Маккензи в опубликованном в понедельник интервью радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Он подчеркнул, что авиаудары по террористам будут наносить в ограниченных случаях, когда будут раскрыты планы проведения потенциальных терактов на территории США и их союзников. "Это будет основанием для любых ударов, которые мы будем наносить в Афганистане после нашего ухода. Они должны быть нанесены, если мы обнаружим кого-то, кто хочет атаковать Соединенные Штаты, одного из наших союзников или партнеров", - пояснил глава СЕНТКОМ.

Что будет после

Кроме того, планы, связанные с обеспечением безопасности Афганистана после вывода войск США, проведения контртеррористических операций, размещения американских военнослужащих все еще находятся в стадии разработки. Маккензи сказал, что в них "достигнут весьма значительный прогресс", но не стал вдаваться в детали. Он добавил, что вылеты американской авиации с расположенных в районе Персидского залива баз для того, чтобы "продолжить оказывать давление" на террористов, потребуют дополнительных ресурсов. "Мы все время говорили, что это очень трудно сделать. Это не является чем-то невозможным, и мы работаем над этим прямо сейчас", - подчеркнул генерал.

Он также рассказал, что американский контингент на Ближнем Востоке сейчас "ближе к 40 тыс." военнослужащих, что значительно меньше, чем 18 месяцев назад, когда их численность составляла 60 тыс. - 80 тыс. человек.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что американские военные рассматривают возможность нанесения ударов с воздуха по территории Афганистана в случае угрозы взятия Кабула под контроль боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Как отметили источники издания, в Пентагоне допускают, что афганские силы могут быть разбиты в столкновениях с талибами.

Вывод войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден 14 апреля сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск уже начался. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.

На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.