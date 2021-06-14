Байден заявил, что провел очень хорошую встречу с Эрдоганом

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в понедельник по итогам переговоров в Брюсселе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, что провел очень хорошую встречу. Его слова передают журналисты из пресс-пула Белого дома.

"У нас была очень хорошая встреча", - отметил руководитель вашингтонской администрации.

Когда один из журналистов попросил президента повторить, тот ответил: "Я ничего не говорил".

По данным пресс-пула, главы двух государств сначала провели встречу тет-а-тет, а затем к ним присоединились члены делегаций. Так, вместе с Байденом в переговорах приняли участие его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен. Как отмечают журналисты, все они были в масках. Переговоры в целом продлились менее двух часов.

В ходе встречи с Байденом Эрдоган планировал поднять вопрос о приобретении Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, за которые на страну наложены некоторые санкции и она исключена из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Президент Турции в очередной раз намеревался выразить раздражение продолжающейся поддержкой со стороны США курдских группировок, признанных в Турции террористическими, и сторонников проживающего в США Фетхуллаха Гюлена, которые обвиняются в попытке госпереворота в 2016 году. Также ожидалось, что стороны смогут обсудить Сирию и Ливию - регионы, в которых Анкара стремится усилить свое влияние и реализовать собственные интересы, в том числе экономические.