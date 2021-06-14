Премьер Италии высказался за укрепления сотрудничества НАТО и ЕС

РИМ, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал НАТО самым сильным и победным альянсом в истории и высказался за укрепление его сотрудничества с ЕС.

"Неизменным остается центральное место альянса, самого мощного и победного в истории. Мы пытаемся перевернуть страницу после тяжелейших санитарного, экономического и финансового кризисов современности, но одновременно признаем, что безопасность - это необходимое условие для защиты и укрепления наших демократий и наших экономических и социальных систем", - сказал Драги в своем выступлении на состоявшемся в понедельник саммите НАТО. Выдержки из его речи привела пресс-служба правительственного дворца Киджи.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Италия считает крайне важным укрепление сотрудничества НАТО и ЕС. Отталкиваясь от концепции более сильного в сфере безопасности и обороны ЕС, мы делаем вклад в дальнейшее укрепление НАТО", - добавил итальянский премьер. Ранее он отметил, что "более сильный ЕС означает более сильный Североатлантический альянс".