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Премьер Италии высказался за укрепления сотрудничества НАТО и ЕС

Марио Драги назвал НАТО самым сильным и победным альянсом в истории

РИМ, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал НАТО самым сильным и победным альянсом в истории и высказался за укрепление его сотрудничества с ЕС.

"Неизменным остается центральное место альянса, самого мощного и победного в истории. Мы пытаемся перевернуть страницу после тяжелейших санитарного, экономического и финансового кризисов современности, но одновременно признаем, что безопасность - это необходимое условие для защиты и укрепления наших демократий и наших экономических и социальных систем", - сказал Драги в своем выступлении на состоявшемся в понедельник саммите НАТО. Выдержки из его речи привела пресс-служба правительственного дворца Киджи.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Италия считает крайне важным укрепление сотрудничества НАТО и ЕС. Отталкиваясь от концепции более сильного в сфере безопасности и обороны ЕС, мы делаем вклад в дальнейшее укрепление НАТО", - добавил итальянский премьер. Ранее он отметил, что "более сильный ЕС означает более сильный Североатлантический альянс".

Теги
ИталияДраги, Марио
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