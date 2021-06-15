Лидеры ЕС и США обсудят на саммите двусторонние отношения, пандемию, РФ, Китай и Украину

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Первый за последние семь лет саммит Евросоюз - США пройдет во вторник в Брюсселе с участием американского президента Джо Байдена. ЕС на саммите будут представлять не главы государств и правительств Евросоюза, а только председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщил накануне журналистам в европейской столице представитель ЕС, предстоящая встреча призвана восстановить отношения между Брюсселем и Вашингтоном. Кроме того, стороны намерены обсудить координацию политики в отношении России и запустить двусторонний диалог по РФ.

В повестку встречи войдут также пандемия, Китай, кризис в Белоруссии, конфликты на Украине и в Нагорном Карабахе, иранская ядерная сделка, отношения с Турцией.

Встрече лидеров ЕС - США предшествовали саммиты G7 и НАТО, в которых принимал участие Байден. После саммита ЕС - США глава Белого дома отправится в Женеву, где 16 июня у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Возобновление отношений

По словам представителя ЕС, ожидается, что лидеры Евросоюза и США "определят позитивную повестку на ближайшие годы". По словам дипломата, стороны обсудят, в частности, вопросы торговли между Брюсселем и Вашингтоном, а также сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

Кроме того, лидеры намерены обсудить вопрос возобновления поездок между странами сообщества и США, которые в настоящее время невозможны из-за пандемии.

Диалог по России

Как сообщил европейский дипломат, лидеры Евросоюза и США намерены объявить о запуске двустороннего диалога по политике в отношении России по примеру диалога по Китаю. По словам представителя ЕС, этот формат "позволит ЕС и США вести углубленную дискуссию по России". При этом, как отметил дипломат, "саммит не решит все вопросы" относительно РФ.

Отвечая на вопросы журналистов о том, будут ли лидеры обсуждать вопрос строительства газопровода "Северный поток - 2", представитель ЕС сказал, что данной темы "нет в его повестке". Дипломат добавил, что позиция сторон по этому вопросу хорошо известна.

Остальная повестка

Большое внимание лидеры ЕС и США уделят пандемии. Они, по словам представителя ЕС, могут обсудить вопрос происхождения вируса. При этом дипломат отметил, что Евросоюз выступает за "независимое расследование" для установления источника инфекции.

Еще одной темой саммита станет конфликт на Украине. Лидеры Евросоюза и США подтвердят поддержку усилиям по урегулированию конфликта в рамках "нормандского формата", контактной группы и ОБСЕ, отметил дипломат. Как ожидается, они выразят обеспокоенность ситуацией с безопасностью в этой стране.