Байден на саммите НАТО встретился с лидерами Болгарии, Испании, Норвегии и Словакии

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО в Брюсселе провел встречи с лидерами Испании, Словакии, Черногории, Болгарии, Норвегии, Португалии и Люксембурга. Об этом сообщил в понедельник представитель Белого дома.

"В дополнение к двусторонним встречам, о содержании которых сообщалось ранее, президент Байден также провел отдельные беседы с председателем [правительства] Испании Педро Санчесом, президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем, президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, премьер-министром Португалии Антониу Коштой и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем на полях саммита НАТО", - говорится в распространенном заявлении.

Байден прибыл в воскресенье вечером в Брюссель для участия в саммите НАТО 14 июня и в саммите ЕС - США 15 июня. После этого он отправится в Женеву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 16 июня.