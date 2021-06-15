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Ситуация на Корейском полуострове

Южная Корея потребовала от КНДР возобновить работу межкорейских линий связи

Представитель Министерства объединения Республики Корея подчеркнул, что "каналы связи являются наиболее важным средством коммуникации"

СЕУЛ, 15 июня. /ТАСС/. Межкорейские каналы связи должны быть немедленно восстановлены без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил во вторник в Сеуле на брифинге для журналистов представитель Министерства объединения Республики Корея.

"Каналы связи являются наиболее важным средством коммуникации, и две Кореи неоднократно договаривались их поддерживать", - подчеркнул чиновник.

КНДР с 9 июня прошлого года заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на несанкционированную отправку через границу активистами южнокорейской неправительственной организации воздушных шаров с антиправительственными листовками. В Пхеньяне расценили эти действия как враждебный акт, нарушающий двусторонние мирные соглашения. В качестве ответного шага были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячая линия руководства двух стран, соединявшая здание Центрального комитета Трудовой партии Кореи и резиденцию президента Республики Корея. Позднее Север взорвал строение в приграничном городе Кэсон, в котором располагался межкорейский офис связи.

С тех пор КНДР не отвечает на южнокорейские предложения о переговорах и возобновлении сотрудничества.

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КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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