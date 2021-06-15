СМИ: армия Израиля развернула батареи ПВО в преддверии марша с флагами в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июня. /ТАСС/. Армия обороны Израиля развернула батареи системы ПВО "Железный купол" по всей стране и направила дополнительные подразделения для поддержания порядка на Западный берег реки Иордан в преддверии ожидающегося возобновления столкновений во время запланированного на 15 июня марша правых еврейских активистов с израильскими флагами в районе Старого города Иерусалима. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Марш с флагами изначально должен бы состояться 10 мая, но был отменен из-за резкого обострения ситуации в области безопасности и начала ракетных обстрелов израильских городов палестинскими радикалами из сектора Газа. На протяжении 11 дней израильские военные и радикалы в Газе обменивались ударами, режим прекращения огня вступил в силу 21 мая. Радикалы выпустили по территории еврейского государства за 11 дней свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - 256.

Конфликт в мае последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. В соответствии с решением властей, маршрут марша с флагами 15 июня изменен и не будет проходить через Дамасские ворота и мусульманский квартал Старого города, а, начавшись у внешней стороны Дамасских ворот, пройдет вдоль внешней стороны городской стены до Яффских ворот, где уже зайдет в Старый город в направлении еврейского квартала, указывает газета The Jerusalem Post. Тем не менее, безопасность, по данным газеты, будут обеспечивать две тыс. полицейских.