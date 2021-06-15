Зеленский наложил вето на закон о наказании за недостоверное декларирование

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной радой закон, который возвращает для чиновников уголовную ответственность за недостоверные данные в декларации. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента во вторник.

"Президент <...> вернул в Верховную раду со своими предложениями закон", - говорится в сообщении. Парламент Украины принял документ в целом 3 июня. Между тем, уточняется в сообщении, в ходе рассмотрения закона в него были внесены поправки, которые фактически позволяют декларантам уклоняться от ответственности, если члены их семей не предоставили данные о владении имуществом.

"Таким образом, декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи. Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам", - заявили в офисе президента.

Согласно принятому Радой закону, за умышленное указание ложных сведений в декларации к чиновнику могут быть применены санкции в виде штрафа, общественных работ, ограничения свободы до двух лет, в случае если расхождение с реальными доходами составит от 1,1 млн гривен (более $40 тыс. по текущему курсу) до 4,5 млн гривен ($165 тыс.). Если сумма расхождений превысит $165 тыс., то к нарушителю может быть применена мера в виде лишения свободы до двух лет. Такая же мера может применяться в случае умышленного отказа предоставить декларацию.

История вопроса

Введение нормы об уголовной ответственности чиновников за недостоверное декларирование доходов стало отправной точкой конституционного кризиса на Украине осенью 2020 года. Конституционный суд страны признал тогда это положение неконституционным. Это вызвало резкую реакцию президента Владимира Зеленского, поскольку принятие антикоррупционных законов было условием западных партнеров для дальнейшего предоставления кредитов МВФ и так называемого безвизового режима с ЕС. Он внес в Верховную раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании решения о декларировании недействительным и отмене соответствующих изменений в законе "О предотвращении коррупции". Зеленский призвал фракцию "Слуги народа" принять жесткие решения в отношении КС, после чего несколько судей отказались принимать участие в пленарных заседаниях, что привело к фактической блокировке его работы.

4 декабря прошлого года Верховная рада приняла компромиссный вариант закона о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. 24 декабря Зеленский подписал этот закон. 27 января он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны об одобрении законопроекта, предусматривающего ужесточение уголовного наказания для чиновников за недостоверное декларирование. Норму об ужесточении уголовной ответственности рекомендовала к принятию также Венецианская комиссия.