У отеля InterContinental в Женеве, где остановится Байден, усилили меры безопасности

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Меры безопасности усилены у отеля InterContinental в Женеве, где должен остановиться президент США Джо Байден перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Как передает корреспондент ТАСС, перед подъездами в гостиницу установлены бетонные блоки, дежурят полицейские, останавливающихся прохожих поторапливают, призывая побыстрее идти дальше.

Перед входом в пятизвездочный InterContinental уже висит американский флаг, на площадке перед ним группа сотрудников правоохранительных органов, очевидно, получает последние инструкции на день. Близлежащие зеленые насаждения закрыты забором с колючей проволокой и черной полиэтиленовой пленкой. В небе барражирует вертолет. К отелю продолжают прибывать все новые наряды полицейских, в том числе на мотоциклах.

"В течение дня меры здесь будут еще в значительной мере усилены", - сообщил корреспонденту ТАСС один из сотрудников правоохранительных органов. "Вы пока еще можете пройти вдоль отеля, но, пожалуйста, не нужно ничего фотографировать", - попросил он.

Байдена ожидают сегодня в Женеве в середине дня, он проведет переговоры с руководством Швейцарии. Его кортеж, скорее всего, последует в отель из аэропорта по улице Ферне, ведущей в центр города. Она входит в зону безопасности, но пока частично открыта, машины останавливают и перенаправляют на другую дорогу лишь примерно за 500 м до гостиницы.

Как ранее информировал Кремль, на встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Переговоры пройдут на вилле Ла-Гранж.