Встреча премьеров стран ШОС планируется в ноябре

НУР-СУЛТАН, 15 июня. /ТАСС/. Очередную встречу премьер-министров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируется провести в ноябре в казахстанской столице. Об этом заявил посол по особым поручениям, национальный координатор Казахстана по вопросам ШОС Али Ерлик.

"Казахстан является инициатором одного из важных органов ШОС - Совета глав правительств, который решает принципиальные вопросы развития взаимодействия в практических областях, в особенности в экономической сфере. Символично, что в юбилейный год организации очередную встречу премьер-министров государств-членов планируют провести в ноябре 2021 года в Нур-Султане", - цитирует посла во вторник агентство Казинформ.

По словам национального координатора, в республике высоко ценят роль ШОС в укреплении международной безопасности и регионального сотрудничества. "Вместе с другими членами организации наша страна стремится постоянно вносить свой достойный вклад в укрепление и полноценную реализацию ее мощного потенциала", - отметил он.

Ерлик также напомнил, что со дня создания ШОС Казахстан выдвинул в ее рамках множество различных инициатив, проектов, документов и программ. "В частности, по предложению казахстанской стороны реализованы такие значимые инициативы, как подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государств - членов ШОС по пограничным вопросам, принятие Стратегии развития ШОС до 2025 года, Программы ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Программы по продовольственной безопасности ШОС, проведение антинаркотической операции "Паутина" в 2019-2020 гг. и другие", - пояснил посол.

"Для Казахстана основными приоритетами членства в ШОС являются содействие укреплению региональной безопасности, развитию экономического сотрудничества, раскрытию и реализации транзитно-транспортного потенциала нашего региона, углубление гуманитарных связей между государствами-членами", - отметил Ерлик.

Шанхайская организация сотрудничества - международная структура, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года. 9 июня 2017 года лидеры государств - членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.