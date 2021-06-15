В МИД КНР заявили, что попытки вбить клин между Китаем и Россией обречены на провал

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Попытки отдельных государств вбить клин между Пекином и Москвой и испортить китайско-российские отношения обречены на провал. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о Тайване.

"Мы высоко ценим высказывания президента Путина. Наша солидарность крепка, как скала, равно как и дружба между двумя странами", - отметил дипломат. "Истинное золото не боится огня. Мы хотим сказать всем тем, кто пытается вбить клин между Китаем и Россией: их начинания обречены на провал. Надеемся, что они перестанут двигаться по неверному пути, откажутся от игр с нулевой суммой, создания блоков и конфронтации", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Он отметил, что Пекин и Москва создали эталон отношений между мировыми державами, вместе отстаивают итоги Второй мировой войны, а также справедливость на международной арене.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил о том, что Китай не пытается решить проблему Тайваня военным путем, поэтому рассуждать о возможности такого развития событий неуместно. "Вам что, разве известно о планах Китая военным путем решать проблему Тайваня? Мне об этом ничего не известно. Как мы часто говорим, в политике неуместно сослагательное наклонение. Поэтому "если бы, чтобы, кабы" я не могу комментировать ничего, что не является реалиями сегодняшнего мира", - сказал российский лидер.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.