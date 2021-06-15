В ОПЗЖ заявили, что Украине нужен мир в стране, а не членство в НАТО

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) считает, что не членство в НАТО, а мир на Украине и ее нейтральный статус могут гарантировать успешное будущее страны. Об этом заявил во вторник ее сопредседатель Юрий Бойко, комментируя журналистам заявления украинских властей о перспективах членства в НАТО.

"Нейтралитет, укрепление государственности и мир - это путь к развитию Украины. Укрепление своей страны, ее государственных институтов, армии - это наш путь, который у нас впереди, по которому мы должны идти", - сказал Бойко.

Комментируя итоги состоявшегося в понедельник саммита НАТО, на котором участники альянса согласились с возможностью вступления Украины, но не указали для этого сроков, а также не предоставили Киеву Плана действий по членству, он сказал, что "абсолютно понятно было, что в НАТО Украину никто не примет". "Это было ясно по тем сигналам, которые мы получали еще до саммита. И это то, на чем еще снова акцентировали внимание: что очень много внутренних проблем, связанных и с коррупцией, и со слабостью государственных институтов, и неготовностью страны в целом, и расколом, который вызовет вопрос принятия в НАТО в украинском обществе", - сказал политик.

Он особо отметил, что главное для Украины сейчас - это достижение мира на востоке страны. "На решении этого вопроса должны быть сконцентрированы все усилия власти", - сказал сопредседатель ОПЗЖ. Бойко отметил также важность запланированной на 16 июня встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. "Я очень надеюсь, что в рамках саммита президентов РФ и США в Женеве будет принято решение о восстановлении специального двустороннего формата консультаций по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Такой формат существовал ранее. В частности, в рамках переговоров [Курт] Волкер - [Владислав] Сурков было проделано много работы, была заинтересованность в результате", - отметил Бойко. Он также выразил надежду, что, "учтя прошлые ошибки, такой формат будет восстановлен, и это приблизит мир на Украине".