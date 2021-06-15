СМИ: делегации России и США на переговорах в Женеве будут включать около 800 человек

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Делегации России и США на саммите в Женеве будут включать сотни человек - в совокупности около 800 человек. Об этом сообщила во вторник газета Tagblatt.

По информации издания, обеспечивать безопасность в городе будут около 1 тыс. военных и еще примерно 900 полицейских. Привлечены сотрудники правоохранительных органов не только из Женевы, но и из других кантонов. Ожидается около 3 тыс. представителей СМИ, пишет газета.

ВВС Швейцарии ведут усиленное наблюдение за воздушным пространством в кооперации с итальянскими и французскими военно-воздушными силами. Зона безопасности охватывает не только Женеву, но и часть воздушного пространства соседней Франции. На набережной Женевского озера недалеко от виллы Ла-Гранж, где в среду пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, установлены средства ПВО.

Байден прибудет в Женеву во вторник в 16:15 (17:15 мск). Вечером он встретится с президентом и министром иностранных дел Швейцарии. Американский президент остановится в пятизвездочном отеле "Интерконтиненталь".

Инициатива проведения женевской встречи исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.