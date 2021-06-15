Рада приняла закон о налоговой амнистии на Украине

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Верховная рада приняла инициированный президентом страны Владимиром Зеленским закон о налоговой амнистии, предусматривающий добровольное однократное декларирование доходов физических лиц. Соответствующее решение во вторник поддержало большинство парламентариев.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы и задекларировать активы, избежав при этом наказания. Как отмечается на сайте Рады, налоговая амнистия распространяется, в частности, на валютные ценности, кроме наличных средств, ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество на Украине и за рубежом.

Закон позволяет с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. При этом необходимо будет уплатить единовременный сбор 5% от стоимости активов, размещенных на счетах украинских банков и 9% за средства в зарубежных финорганизациях, 2,5% составит сбор от стоимости гособлигаций, приобретенных с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года. При этом подать такую декларацию не смогут лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или депутатами Рады.

Проведение налоговой амнистии было одним из предвыборных обещаний Зеленского. Пакет законопроектов по налоговой амнистии состоит из нескольких документов. Среди них также утвержденный в первом чтении законопроект, которым предусматривается, что оплаченный во время амнистии сбор относится к общему фонду госбюджета, а также принятый в целом законопроект-дополнение по амнистии в части валютного регулирования. Кроме того, Рада во вторник приняла в целом законопроект об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины.

В Киеве рассчитывают, что после введения в действие закона о налоговой амнистии из "тени" будут выведены до $20 млрд.