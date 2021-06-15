Аэропорт Женевы готовится ко встрече Байдена в спокойной обстановке

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Подготовка к прибытию президента США Джо Байдена в аэропорт Женевы проходит в атмосфере полного спокойствия и никак не сказывается на простых пассажирах. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Полупустые залы вылетов и прилетов встречают негромкими голосами обсуждающих поездку путешественников. Проход в эту часть воздушной гавани абсолютно свободный, а сотрудников службы безопасности и правоохранительных органов еще нужно поискать. График рейсов также пока не претерпел изменений, а на стойках авиакомпаний корреспондента ТАСС заверили, что пассажиры не испытывают каких-либо неудобств и все самолеты прибывают и отбывают по расписанию.

Тем не менее, один из представителей службы безопасности аэропорта в беседе с корреспондентом заверил, что подготовка ведется и перед прибытием американского лидера меры безопасности будут усилены. Это же подтвердил корреспонденту ТАСС официальный представитель аэропорта Игнас Жанра.

"Конечно, меры безопасности будут усилены. Однако это никак не скажется на простых пассажирах, - отметил он. - Задержки будут минимальные, буквально несколько минут во время прибытия и отбытия президентского самолета. Других нарушений воздушного трафика мы не ожидаем".

Дорога до отеля

Хотя перемещения по аэропорту не связаны с какими-либо затруднениями, проблемы начинаются уже по пути в воздушную гавань. Водители вынуждены объезжать оцепление вокруг отеля InterContinental, где должен поселиться американский лидер. Кроме того, рядом с аэропортом развернуты масштабные строительные и ремонтные работы.

Последнее может стать существенной помехой и для американского кортежа, если он поедет по кратчайшему маршруту, который, по предположению местной газеты Le Temps, может использовать. Как убедился корреспондент ТАСС, который проехал весь путь от аэропорта до отеля, из-за стоящих на некоторых участках строительных заграждений местами дорога сильно сужена, а также присутствуют временные съезды и крутые повороты. Учитывая размеры огромного президентского автомобиля по прозвищу The Beast, есть вероятность, что американцы выберут альтернативный маршрут, который в любом случае будет держаться в секрете.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча президента России Владимира Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.