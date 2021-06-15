Участников Олимпиады могут депортировать из Японии при нарушении антиковидных ограничений

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Спортсмены, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио, могут быть депортированы из Японии в случае грубых нарушений ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Об этом говорится в обновленном своде правил для спортсменов, опубликованных организаторами Игр во вторник.

Подчеркивается, что в качестве наказания за несоблюдение антиковидных ограничительных мер предусматриваются штрафы, отстранение от участия в соревнованиях и даже принудительная депортация. К числу нарушений относятся, в частности, отказ носить маску, соблюдать социальную дистанцию, посещение мест, заранее не одобренных для посещения организаторами, а также отказ проходить медицинский осмотр.

Ожидается, что обновленные правила для журналистов, намеревающихся освещать Игры, а также для членов делегаций и обслуживающего персонала сборных, будут также опубликованы в ближайшие дни.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.