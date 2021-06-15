Более 5 тыс. представителей ОПЗЖ провели в Киеве акцию, требуя прекратить войну в Донбассе

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Более пяти тысяч представителей партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) провели во вторник под стенами Верховной рады акцию под лозунгом "Нет войне!", требуя от украинской власти усилий по достижению мира в Донбассе. Трансляцию события вел телеканал "Первый Независимый", по данным которого, в акции приняли участие представители молодежного крыла партии и общественного движения по борьбе с фашизмом "Патриоты - За жизнь". Кроме того, поддержать оппозиционных политиков и активистов приехали люди из разных регионов Украины.

Помимо плакатов с указанием регионов, они держали в руках государственные флаги, флаги политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и движения "Патриоты - за жизнь". Как заявляли на митинге его участники, украинская власть ничего не делает, чтобы прекратить войну на Украине вопреки предвыборным обещаниям президента страны Владимира Зеленского. "Главное наше требование в том, что власть должна обратить больше внимания на проблему Донбасса и добиться мира на востоке Украины", - сказал, в частности, депутат Рады из фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

При этом он напомнил, что ранее председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук разработал и представил в Европарламенте мирный план по возвращению Донбасса. В основе инициатив лежат прямые переговоры в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва. Но этот план, добавил политик, не реализован из-за отсутствия политической воли у президента Зеленского.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев в последнее время неоднократно заявлял о желании пересмотреть минские соглашения, в том числе в части возвращения Украине контроля над границей и проведения местных выборов. В свою очередь республики Донбасса требуют последовательной реализации "Минска".