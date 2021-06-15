СМИ: основатель McAfee считает себя жертвой политического преследования со стороны США

МАДРИД, 15 июня. /ТАСС/. Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи на процессе по вопросу экстрадиции из Испании в Соединенные Штаты назвал себя жертвой преследования по политическим мотивам. Об этом сообщило во вторник агентство EFE.

Макафи был задержан в прошлом году в Испании, его выдачи добиваются США. Он дал показания по видеоконференции перед Национальной судебной коллегией королевства. По словам бизнесмена, в случае выдачи США он "со всей уверенностью" проведет остаток жизни в тюрьме. "США хотят использовать меня в качестве примера, - добавил он. - Я надеюсь, что испанский суд сможет увидеть несправедливость".

Ранее федеральная прокуратура Западного округа штата Теннесси распространила заявление, в котором говорилось, что власти США предъявили Макафи обвинения в уклонении от уплаты налогов. Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel.

В прокуратуре подчеркивали, что Макафи получил миллионы долларов, в частности, путем операций с криптовалютой, за проведение консультаций и за платные выступления. "В период 2014-2018 годов Макафи не предоставил налоговые декларации несмотря на то, что получил значительные средства из указанных источников", - отмечали в прокуратуре.

Предпринимателю, если он будет признан виновным, может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет по каждому пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов, а также по одному году по каждому пункту обвинения в том, что он не представил налоговые декларации. Его также могут обязать выплатить компенсацию.