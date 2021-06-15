Премьер Польши попросил Сейм провести закрытое заседание, посвященное кибератакам

ВАРШАВА, 15 июня. /ТАСС/. Нижняя палата польского парламента (Сейм) в среду проведет закрытое заседание, посвященное хакерским атакам против представителей властей страны. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.

"Премьер-министр [Матеуш Моравецкий] обратился к спикеру Сейма Эльжбьете Витек с просьбой организовать заседание палаты в закрытом режиме, чтобы правительство могло проинформировать о кибернетических атаках, которые были направлены на Польшу", - информировал он, подчеркнув, что в ходе заседания депутаты будут ознакомлены с засекреченными данными.

"В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", - отметил Мюллер. "Эта атака носит широкий характер", - добавил он, подчеркнув, что подробности пока засекречены.

Витек уже подтвердила, что закрытое заседание по теме кибератак состоится в среду. "Мы выслушаем разъяснения и информацию премьера", - информировала она журналистов.

9 июня руководитель канцелярии главы польского правительства, ответственный за реализацию Национальной программы вакцинации, Михал Дворчик заявил, что подвергся атаке хакеров - были взломаны электронная почта и страницы в социальных сетях, принадлежащие ему и его супруге. В заявлении политик предположил, что к атаке имеют отношение русскоязычные хакеры, так как информация была опубликована в российской социальной сети Telegram. Случившееся расследуют польские спецслужбы и прокуратура.

Во вторник заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (PiS) Радослав Фогель информировал, что "сегодня кто-то предпринял попытку достать данные из депутатских электронных писем". "Любой может быть под угрозой, а в вопросах безопасности в сети постоянно ведется гонка вооружений", - написал он в Twitter.