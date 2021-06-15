США считают главной угрозой для себя внутренний терроризм

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Внутренний терроризм, подпитываемый, в частности, идеями превосходства белой расы, представляет собой наибольшую угрозу для Соединенных Штатов. Об этом говорится в обнародованной во вторник администрацией президента Джо Байдена Национальной стратегии борьбы с внутренним терроризмом.

Как отмечает Белый дом, за всю историю США "впервые разработана подобная стратегия".

"Внутренний терроризм - угроза не новая для США, но наши граждане слишком часто стали с ней сталкиваться в последние годы. Комплексная стратегия обеспечит нашему правительству и его партнерам основу для понимания и обмена информацией, связанной с этой проблемой. Она позволит предотвращать вербовку в ряды террористических организаций и их призывы к насилию, стратегия даст возможность нарушить и сдерживать деятельность внутренних террористов. Наш подход позволит защитить одновременно и общественность, и гражданские права", - говорится в заявлении Белого дома.

В документе отмечается, что Байден сразу же после того, как возглавил 20 января Белый дом, отдал распоряжение провести за 100 дней пересмотр политики правительства в этой сфере. В стратегии приводится мало деталей, какие конкретные шаги намерена предпринимать администрация.

Указывается, что наибольшую опасность представляют экстремисты, придерживающиеся идей превосходства белой расы, а также антиправительственные элементы, склонные к насильственным действиям. Чтобы "решить проблему насилия и снизить влияние факторов, ведущих к нему", правительство предлагает ряд мер, в числе которых - отслеживание связей внутренних террористов с зарубежными организациями.

Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд в мае запросил у законодателей дополнительно $85 млн на противодействие внутреннему терроризму. Выступая в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, он подчеркнул, что $45 млн из этой суммы будут предоставлены ФБР для проведения расследований, связанных с внутренним терроризмом, $40 млн - на помощь федеральным прокурорам в работе на данном направлении. По словам Гарленда, в целом его ведомство рассчитывает получить в 2022 финансовом году $131 млн на борьбу с внутренними террористами.