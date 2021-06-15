Рада приняла закон о выходе из соглашений СНГ о сотрудничестве в защите прав потребителей

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Верховная рада Украины одобрила законопроект о выходе страны из соглашений СНГ в области защиты прав потребителей. За документ во вторник проголосовал 331 депутат при 226 необходимых.

"Выйти из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества независимых государств в области защиты прав потребителей, подписанного 25 января 2000 года в Москве", - говорится в законе.

Рада также во вторник поддержала законопроект "О выходе из соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности". За него проголосовали 326 депутатов. Соглашение было подписано 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге и ратифицировано Верховной радой 21 декабря 2011 года.

Принципиальное решение о выходе Украины из СНГ было принято в марте 2014 года после госпереворота в стране. В 2019 году Украина окончательно завершила процедуру выхода из координационных органов СНГ. К настоящему времени страна прекратила участие в соглашениях о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи и ряда других.