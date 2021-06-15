СМИ: власти провинции в ЮАР призывают покинуть район, где началась алмазная лихорадка

ПРЕТОРИЯ, 15 июня. /ТАСС/. Тысячи энтузиастов прибывают в последние дни в Квахлати на юго-востоке Южно-Африканской Республики в поисках алмазов, сообщает во вторник телерадиокомпания SABC. Власти провинции Квазулу-Наталь обеспокоены скоплением людей в условиях пандемии и просят всех покинуть район.

Месторождение с похожими на алмазы камнями недавно обнаружил местный пастух. С прошлой субботы более тысячи старателей с лопатами и кирками работают в Квахлати, отмечает SABC. Количество добытых камней растет быстрыми темпами, их немедленно продают прибывшим в местность скупщикам. Самородки, в основном, мелкие и продаются с рук от $7 до 20 за штуку.

Пока правительственные эксперты не получили из Квахлати камней для проверки, однако работающие там старатели убеждены в том, что это подлинные алмазы. Власти также заявили, что в ближайшее время будет проведено геологическое исследование района на предмет наличия алмазного месторождения.

Правительство провинции Квазулу-Наталь призвало всех, кто находится в Квахлати, немедленно покинуть район, так как наплыв людей увеличивает опасность распространения коронавируса.

ЮАР на текущий день является четвертым по объемам добычи алмазов государством Африки. В 2019 году в стране было произведено 7,18 млн карат.