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Саммит ЕС - США заявил о стремлении добиться более предсказуемых отношений с Россией

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Евросоюз и США хотели бы добиться более предсказуемых отношений с Россией. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - США.

"Мы едины в нашем подходе в отношении России. Отношения между ЕС и РФ сейчас в негативной спирали. И мы хотели бы превратить эту негативную спираль в более предсказуемые отношения", - сказала она.

Глава Евросовета Шарль Мишель также подтвердил в свою очередь, что ЕС и США "едины в своем подходе" к отношениям с Россией.

Теги
РоссияМишель, ШарльФон дер Ляйен, Урсула
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