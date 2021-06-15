{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Встреча Путина и Байдена в Женеве

Сторонники Трампа устроили акцию на Женевском озере по случаю визита Байдена

Несколько членов организации Republicans Overseas вывесили на яхте транспарант с надписью "Трамп победил" и размахивают флагами с лозунгом "Сделаем Америку снова великой"

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Сторонники бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа устроили небольшую акцию в связи с визитом в Женеву нынешнего американского лидера Джо Байдена, который прилетит в город несколько позже.

На яхте несколько членов организации республиканцев в Швейцарии Republicans Overseas вывесили транспарант с надписью Trump won ("Трамп победил") и размахивают флагами Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой").

"Его [Байдена] первый зарубежный визит вообще ничего не приносит Соединенным Штатам", - приводит издание Tagblatt слова активиста Джеймса Фоли.

Байден прибудет в Женеву во вторник в 16:15 (17:15 мск). Вечером он встретится с президентом и министром иностранных дел Швейцарии.

В распространенном 10 июня письменном заявлении Трамп попросил Байдена передать президенту РФ Владимиру Путину, с которым 16 июня американский лидер проведет в Женеву встречу, наилучшие пожелания во время саммита России и США. Экс-президент отметил, что его встреча с главой российского государства в Хельсинки в 2018 году была "великолепной и очень продуктивной".

Теги
СШАШвейцарияБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВстреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
США ожидают, что пресс-конференция Путина состоится перед аналогичным мероприятием Байдена
Читать полностью