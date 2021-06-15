Сторонники Трампа устроили акцию на Женевском озере по случаю визита Байдена

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Сторонники бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа устроили небольшую акцию в связи с визитом в Женеву нынешнего американского лидера Джо Байдена, который прилетит в город несколько позже.

На яхте несколько членов организации республиканцев в Швейцарии Republicans Overseas вывесили транспарант с надписью Trump won ("Трамп победил") и размахивают флагами Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой").