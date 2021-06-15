В Абхазии назвали абсурдом требование НАТО о выводе российских войск из республики

СУХУМ, 15 июня. /ТАСС/. МИД Абхазии считает абсурдными требования, изложенные в итоговом заявлении саммита НАТО, о необходимости вывода российских войск из Абхазии и отзыве признания независимости республики. Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии, опубликованном на официальном сайте ведомства во вторник.

"В итоговом заявлении саммита НАТО традиционно звучат требования к России "вывести войска из Грузии", [считая территорию Абхазии территорией Грузии], отказаться от признания независимости Абхазии, выполнить мифическое "соглашение о прекращении огня". Абсурдность данных требований очевидна для любого непредубежденного наблюдателя, знакомого с событиями в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года и последовавшего вскоре признания Россией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Политико-правовой акт признания Республики Абхазия полностью соответствовал нормам и принципами международного права и не требовал одобрения со стороны других государств. Заключенные Москвой и Сухумом двусторонние соглашения в сфере обороны и безопасности также не противоречат международно-правовым нормам", - говорится в комментарии МИД Абхазии.

По мнению внешнеполитического ведомства республики, итоговое заявление стран НАТО "в очередной раз наглядно демонстрирует лицемерие и двойные стандарты, ставшие характерными для членов Североатлантического альянса". "Выражая поддержку "территориальной целостности Грузии", страны НАТО фактически поддерживают то, что окончательно перестало существовать как политическая и правовая реальность в результате преступных действий тбилисского режима во главе с Михаилом Саакашвили еще в 2008 году", - отмечается в комментарии.

МИД отмечает, что "едва ли наращивание военного взаимодействия НАТО с Грузией будет способствовать миролюбивому курсу Тбилиси, скорее следует ожидать прямо противоположного результата с непредсказуемыми последствиями". "К аналогичному исходу могут привести и усилия Вашингтона и Брюсселя по втягиванию Грузии в Североатлантический альянс. Убеждены в том, что заигрывание НАТО с Грузией может серьезно ухудшить ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и окончательно подорвать работу участников и международных посредников по достижению взаимоприемлемого результата в рамках Женевских дискуссий", - подчеркивает МИД Абхазии.