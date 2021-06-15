Премьер Чехии отменил участие в международной конференции из-за плохого самочувствия

ПРАГА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш из-за повышения артериального давления отказался от участия в открывшейся во вторник в Братиславе трехдневной международной конференции по безопасности Globsec Bratislava Forum 2021 (Globsek-2021). Об этом сообщило местное сетевое издание "Список" со ссылкой на источник в возглавляемом Бабишем политическом движении АНО ("Акция недовольных граждан").

Глава правительства республики вместо себя направил на конференцию вице-премьера и главу Минпромторга Карела Гавличека. Из-за отсутствия Бабиша в Братиславе была отменена трехсторонняя встреча премьеров Чехии и Словакии с канцлером Австрии.

Представитель чешского правительства Владимир Воржеховский подтвердил факт ухудшения здоровья Бабиша, проинформировав, что премьера осмотрели врачи и он уже чувствует себя нормально. Состояние здоровья премьера не вызывает беспокойства у медиков, и он уже приступил к работе, уточнил Воржеховский.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек в Twitter отметил, что ухудшение здоровья Бабиша связано с огромным напряжением на работе.