Кулеба не видит рисков в том, что Россия и США могут договориться "за спиной" Украины

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Украинские власти не видят рисков в том, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден в ходе встречи в среду могут достичь каких-либо договоренностей по Украине без ее участия. Об этом во вторник на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На самом деле, Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться на встрече двух лидеров. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска в том, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность относительно Украины", - отметил глава МИД. В то же время он указал, что "никакие договоренности относительно Украины, достигнутые без Украины", в Киеве признаваться не будут.

Ранее Кулеба заявлял, что планируемый саммит лидеров России и США не идет вразрез с интересами Украины, а поможет ей выиграть время в вопросе Донбасса.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины и устремлений Киева, а также указал на договоренности провести встречу в Вашингтоне этим летом.