В МИД Ирана заявили, что НАТО и G7 не вправе "читать нотации" Тегерану

ТЕГЕРАН, 15 июня. /ТАСС/. Группа семи (G7) и НАТО не имеют права читать нотации Тегерану. Соответствующее сообщение разместил во вторник в Twitter официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на заявления этих организаций, посвященные исламской республике.

"Учитывая катастрофические последствия [действий входящих в них стран] в регионе, НАТО и G7 не имеют права читать нотации Ирану, который является региональным оплотом мира и стабильности", - отметил он. По словам дипломата, "вместо того чтобы указывать другим, [этим организациям] надо придерживаться международного права".

В понедельник после своего саммита Организация Североатлантического договора опубликовала заявление, в котором отмечается, что ее цель заключается в предотвращении разработки Ираном ядерного оружия. Альянс также считает важным, чтобы Тегеран воздержался от шагов в сфере атомной программы, которые могут привести к эскалации напряженности. При этом НАТО поддерживает усилия по возрождению ядерной сделки.

"Семерка" по итогам трехдневной встречи на высшем уровне, которая прошла 11-13 июня в английском курортном городе Карбис-Бэй, опубликовала коммюнике, один из пунктов которого посвящен Ирану. Объединение выступает за возобновление ядерной сделки, однако призывает Тегеран прекратить развитие ракетной программы, которая нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. Кроме того, Группа семи осудила поддержку Ираном негосударственных вооруженных формирований, включая их финансирование и подготовку, а также распространение среди этих сил ракетных технологий и оружия.